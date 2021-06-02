A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosu belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir'e yer