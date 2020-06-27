A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yeni maç programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 18 Kasım'da çıkacak.

Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı grup maçlarının programı şöyle:

3 Eylül:

Türkiye-Macaristan

6 Eylül:

Sırbistan-Türkiye

11 Ekim:

Rusya-Türkiye

14 Ekim:

Türkiye-Sırbistan

15 Kasım:

Türkiye-Rusya

18 Kasım:

Macaristan-Türkiye