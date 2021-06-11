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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 75-41 yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda İspanya ile oynadığı özel maçı 75-41 kaybetti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 75-41 yenildi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, Valensiya'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 44-18 geride kapattı.

A Milli Takım, yarın İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile C Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, maçlarını Fransa'nın Strasbourg kentinde oynayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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