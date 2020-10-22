  • BIST 1.212
  • Altın 481,208
  • Dolar 7,7956
  • Euro 9,2332
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 12 °C
»

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 7. maçında yarın Kosova'yı konuk edecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Stacey Pearson yönetecek. Pearson'un yardımcılıklarını Melissa Burgin ve Emily Carney yapacak.

Grubundaki 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan milli takım, 1 puanla son sırada bulunuyor.

Elemelerdeki ilk maçında Kosova'ya deplasmanda 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya 3-0 ve 8-0, Slovenya'ya ise 6-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti. Milliler, grubundaki tek puanını Estonya ile 0-0 berabere kalarak elde etti.

Gruptaki 6 maçında üçer galibiyet ve yenilgiyle 9 puan toplayan Kosova ise 4. sırada yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaykur Rizesporlu Remy: Kariyerimde ilk oldu, mutluyum21 Ekim 2020 Çarşamba 21:18
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek21 Ekim 2020 Çarşamba 12:41
  • Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Oyunun genelinde daha üstündük21 Ekim 2020 Çarşamba 09:14
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları21 Ekim 2020 Çarşamba 09:13
  • Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı21 Ekim 2020 Çarşamba 09:13
  • İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi20 Ekim 2020 Salı 09:54
  • Galatasaray 1-2 Alanyaspor19 Ekim 2020 Pazartesi 22:35
  • THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 'hükmen mağlubiyet' kuralı değişti19 Ekim 2020 Pazartesi 16:53
  • Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm19 Ekim 2020 Pazartesi 16:53
  • Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenlendi19 Ekim 2020 Pazartesi 16:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti