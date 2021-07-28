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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de ABD ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.Ariake Arena'da oynanacak maç TSİ 15.45'te başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de ABD ile karşılaşacak

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçı FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapacak.

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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