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A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6’ncı maçında yarın karşılaşacağı Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı.
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı

Karşılaşmanın oynanacağı Johan Cruijff Arena’da teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, Hollanda müsabakasının taktik çalışmalarıyla tamamladı.

A Milli Takım antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonuu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, İsmail Erdem, Mustafa Çağlar ve A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Zorlu karşılaşma yarın TSİ 21.45'de oynanacak.

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