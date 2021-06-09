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A Milli Takım, Roma'ya geldi

Euro 2020 hazırlıklarını Almanya’da yaptığı kampla tamamlayan A Milli Takım, açılış maçını oynayacağı İtalya karşılaşması için Roma’ya geldi.
A Milli Takım, Roma'ya geldi

Almanya'nın Harsewinkel kentindeki kamp çalışmalarını tamamlayan A Milli Takım, TSİ 16.00'da kalkan THY'ye ait özel uçakla Roma'ya geldi. EURO 2020'nin açılışında cuma günü oynayacağı İtalya maçı için kamp yapacağı otele gelen A Milli Takım için yol boyunca ve konaklayacağı otelin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

SERVET YARDIMCI: CUMA AKŞAMINI BEKLİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, A Milli Takım'ın konaklayacağı ötelin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İtalya karşısında iyi bir sonuç alacaklarını söyleyen Yardımcı, “Pandemi durumundan dolayı 2-3 bin taraftarımız olacak ama gerçek taraftarımız Bakü’de. Bakü için bileti olanlar gelebiliyor. O maçlar da bizim için çok önemli. İtalya maçı herkesin gözü önünde oynanacak bir prestij maçı. Bütün çalışmalar en iyi şekilde yapıldı. Bütün şartlar ve imkanlar yerine getirildi. En iyi şekilde hazırlıkları tamamladık. Cuma akşamını bekliyoruz. İyi bir sonuç alacağız inşallah” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yaptığı açıklamada, “Her şey çok iyi gidiyor. Ben de inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var. Bunu da herkes kabul etti. Bizden çok çekindiklerini de Cuma günü göreceksiniz” diye konuştu.

Öte yandan Türk Hava Yolları uçuş ekibi, Roma yolculuğu sırasında uçakta yaptığı anonsla A Milli Takım'a moral verdi.

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