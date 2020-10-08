A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: Kıran kırana güzel bir maç oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya Milli Takımı ile oynanan karşılaşmanın dostluk içinde kıran kırana geçen bir karşılaşma olduğunu söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Köln kentinde Almanya ile Türkiye arasında oynanan ve 3-3 berabere sonuçlanan hazırlık maçının ardından müsabakanın oynandığı Rhein Energie Stadı'ndan basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Kendileri için olumlu, heyecanlı ve güzel bir maç olduğunu belirten Güneş, “Seyir keyfi bakımından olumlu idi. Almanya-Türkiye dostluğu içerisinde, sahada da dostluk içerisinde, zaman zaman kıran kırana da olsa, futbolun agresifliği de olsa bile güzel bir maç oldu. Hem bizim için hem Almanya için." dedi.

Bu akşam hem Almanya hem de Türkiye için iyi bir test maçı olduğunu dile getiren Güneş, "Onlar da çoğu oyuncularını oynatmadılar ama yeteneği fazla olan, geleceği olan oyuncuları oynattılar, bunlar pahalı ve önemli oyuncular." şeklinde konuştu.

"Eksiklerimizi, artılarımızı gördük"

Güneş, milli takımın 11 Eklim Pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacağına işaret ederek, "3 gün sonra yine maç yapacağız. Bizim burada aldığımız sonuç önemli değil bizim için. Kaybedebilirdik, kazanabilirdik, güzel işler oldu. Hem hatalarımızı, eksiğimizi görmede hem artılarımızı görmede. Takımın durumunu test ederken aynı zamanda oyuncuların bireysel performanslarını da test etmiş olduk. Olumlu işeri yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle bazı oyuncularımız öne çıktı bazı oyuncularımız eksik kaldı. Bu da gayet normal çünkü takımlarında oynamayan arkadaşları, çok yetenekli fakat oynamıyorlar performansları ne durumda bilmiyoruz. Onları görme şansımız oldu." diye konuştu.

Takımın oyun anlayışından memnun olduğunu söyleyen tecrübeli teknik direktör, Almanya'ya karşı önde rakibe yaptıları baskılarda başarılı olduklarını ve bunun oyun planlarının bir parçası olduğunu anlattı.

"Git geli olan bir maçtı"

"Attığımız golden sonra Cengiz'in golü gelseydi belki oyun daha farklı dönebilirdi." diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle git geli olan bir maçtı. Hem bize hem Almanya’ya çok test açısından güzel işaretler verdi. Bu yüzden mutluyuz. Puanı olan bir maç değil bu, bizim için Rusya maçı çok daha önemli sonuç olarak. Oyun olarak bugün Almanya'ya karşı oynadığımız oyun önemliydi. Takım olarak genelde olumlu. Birçok oyuncumun da başarılı oyunları var kendi kapasitesinin üzerinde ama bazı oyuncularımızın da eksiğini gördük o yüzden güzel maç oldu benim için."

Rusya ve Sırbistan maçlarının daha farklı maçlar olduğuna değinen teknik direktör Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün güzel oyun, iyi sonuç bekliyorduk ama güzel oyun çok daha önemliydi. Rusya maçında bu güzel oyunumuzun üstüne koyarak kazanmak istiyoruz, zor maç. Grupta 6 puanlı Rusya ile oynayacağız, ardından Sırbistanla kendi sahamızda. Rusya ve Sırbistan maçlarında alacağımız sonuç gruptaki kaderimizi belirler diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun bu Uluslar Liginden çıktığımız zaman da play-off'a kalacağız, dünya kupası elemelerinde ikinci olan takımlar arasında olursa da play-off'a kalıyoruz. Asıl hedefimiz dünya kupasına gitmek olduğu için öncelikle bu Uluslar Liginde bu şansımızı kovalıyacağız. Ama daha sonra mart ayından sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum."

"Almanya ile berabere kalmak, üç tane gol atmak güzel bir olay"

Bütün takımın iyi performans sergilediğini ifade eden Güneş, Almanya'nın çok etkili oyuncuları olduğunu ve hücumda çoğalabildiğini belirterek, milli takımın da aynı anlayışla oynadığını söyledi.

Bunun bir değerlendirme maçı olduğunu dile getiren Güneş, “Almanya ile berabere kalmak, üç tane gol atmak güzel bir olay. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Biz Almanyayla, Slovenyayla, San Marino farketmez oynayacağımız oyunla bir büyük takım havasını yakalamak zorundayız." dedi.

Löw sonuçtan memnun değil

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw da maça iyi başlayamadıklarını, ancak yine de maç içinde güzel hücumlar geliştirdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın her türlü sonuca açık şekilde geliştiğini ifade eden Löw, "İki takımda cesurca ileri doğru oynadı ve fırsatlar yakaladı." dedi.

Löw, bu karşılaşmada ilerisi için de dersler çıkardıklarını belirtti.

Alman Milli Takımının son dönemde oynadığı maçlarda kazanamadığının ve son dakikalarda kalesinde gol gördüğünün hatırlatılması üzerine Löw, bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını ve kızgın olduğunu kaydetti.

Bunu takımın yorgun olmasına bağlamanın doğru bir değerlendirme olmayacağını ifade eden Löw, "Bu Türkler için de söylenebilir. Maçın son 5-6 dakikasında Türklerin de yorgun olduğu hissedildi. Yorgunluk bir özür değil, başka noktalar var." dedi.

Löw, ekibinin karşılaşmadan galibiyetle ayrılmamasına, maç içinde bazı bölümlerde oyun kontrolünün kaybedilmesini, yakalanan fırsatların kaçırmasını ve kolay top kaybedilmesi gibi sebepler gösterdi.