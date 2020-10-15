A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile 2-2 berabere kalarak UEFA Uluslar B Ligi 3. gruptaki dördüncü maçında üçüncü beraberliğini aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Türkiye-Sırbistan maçının, 2-2 berabere tamamlandı.

2. dakikada milli takımın sol kanattan kullandığı kornerde Cengiz, Hakan'a pasını attı. Hakan sol çaprazdan kaleyi gördüğü pozisyonda çok sert vurdu. Kaleci Dmitrovic'ten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.

21. dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ristic'in ceza sahasına yaptığı ortada Milinkovic topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

47. dakikada Kolarov'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Milenkovic'in kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

48. dakikada konuk takımda Milinkovic ceza sahasında Okay Yokuşlu ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Bulgar hakem Georgi Kabakov penaltı kararı verdi. 49. dakikada penaltıyı kullanan Aleksandar Mitrovic, meşin yuvarlak ile kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-2

57. dakikada milliler farkı 1'e indirdi. Sırbistan yarı alanının ortalarında Zeki Çelik'ten topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza alanı ön çizgisi üzerindeki Kenan Karaman ile duvar pası yaptı. Ceza sahasına giren ve kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kalan Hakan'ın hafif sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

65. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksandar Mitrovic, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunmadaki Mahmut Tekdemir tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Dmitrovic, yakın direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

76. dakikada Türkiye, beraberliği sağladı. Ceza sahasına gelen ortada Sırbistan savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası ön çizgisi gerisindeki Hakan Çalhanoğlu, kendisine gelen topa bekletmededen kaleye göndermek istedi. Ancak yerden seken meşin yuvarlak altı pas üzerindeki Ozan Tufan'a pas oldu. Ozan, bekletmeden yaptığı plaseyle topu ağlarla buluşturdu: 2-2

81. dakikada Lazovic'in sağdan ortasında arka direkte yükselen Vlahovic'in kafayla vurduğu topu savunmadaki Merih Demiral çizgiden çıkararak mutlak bir golü engelledi.

86. dakikada Milinkovic'in şutunda kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak çıkardı.

90+1. dakikada Kolarov'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

Müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı.

217 gün sonra stada seyirci alındı

A Milli Futbol Takımının, Sırbistan ile oynadığı mücadele ile Türkiye'de 217 gün sonra bir futbol karşılaşmasına seyirci alındı.

Son olarak 12 Mart 2020'de Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında tribünde taraftarlar yer almıştı.

O karşılaşmadan sonra ise hiçbir maçta tribünlere taraftar alınmamıştı.

Ay-yıldızlı ekibin, Sırbistan'ı konuk ettiği mücadelede TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı.

Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebildi.

Turnikelerde ateş ölçümü yapılan ve özel güvenlik yetkililerince doldurtulan "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlandı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip etti.

Milliler 3 puanla 3. sırada

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 3 puanla 3. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı ve üçüncü beraberliğini aldı. Sırbistan ise 2 puanla son sırada kaldı.

Hakan Çalhanoğlu 50. maçında golünü attı

A Milli Futbol Takımının 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 50. maçta golünü atmayı başardı.

Sırbistan karşısında, milli takımın ilk golünü atan Hakan, ay-yıldızlı forma ile gol sayısını da 11'e yükseltti.

Burak Yılmaz Rusya maçında yok

Ay-yıldızı ekibin Sırbistan ile oynadığı maçta Burak Yılmaz kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Burak, milli takımın gelecek ay Kadıköy'de Rusya ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.