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A Milli Takım'da Cebelitarık maçının hazırlıkları sürdü

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da konuk edeceği Cebelitarık maçının hazırlıklarını, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
A Milli Takım'da Cebelitarık maçının hazırlıkları sürdü

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, hücum varyasyonları üzerinde durulan ikinci bölümün ardından ter idmanı ile son buldu.

Antrenmana tedavisine devam edilen Cengiz Ünder ve baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı. Kaleci antrenörü Michael Rechner'ın bugünkü çalışma programının bir bölümünü kalecilerin görüş açısını daraltan özel gözlüklerin kullanıldığı yan top çalışmasına ayırdığı belirtildi.  

A Milli Takım, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Cebelitarık maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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