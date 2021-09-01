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A Milli Takım'da çifte sakatlık şoku! Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür...

A Milli Takım'da bu akşam oynanacak Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildi.
A Milli Takım'da çifte sakatlık şoku! Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür...

Bu akşam Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'da iki futbolcumuz kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'da Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildi.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın yeni transferi olan Umut Meraş'ın alt adale grubunda problem var ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

TÜRKİYE 7 PUANLA LİDER 

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.

GRUBUN KRİTİK MAÇI; NORVEÇ - HOLLANDA

Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

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