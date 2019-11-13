A Milli takımımız kritik virajda

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde H grubu temsilcimiz A Milli Futbol takımı, grupta son viraja giriyor.

Son dünya şampiyonu Fransa ile birlikte İzlanda, Arnavutluk, Moldova, Andorra ile aynı grupta yer alan milli takım, averajla H grubunda lider olarak bulunuyor. Grubunda 19 puana sahip olan milliler, son 2 karşılaşma öncesinde büyük bir avantaja sahip.

BERABERLİK YETİYOR

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda maçını beraberlik halinde bitirmesi durumunda bile, son maç olan Andorra karşılaşması öncesinde Avrupa Şampiyonasına katılmayı garantiliyor. Liderlik yolunda en önemli rakip olan Fransa kendi sahasında Moldova’yla mücadele edecek.

Milli Takım, H grubunu lider bitirmesi halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına 5.kez katılacak.

Türkiye İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak maç TRT 1’den canlı yayınlanacak.



