A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, 8 Ekim'deki Norveç ve 11 Ekim'de deplasmanda oynanacak Letonya maçının aday kadrosunu belirledi.

Eylül ayındaki maç kadrolarından yer alıp A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından kadroya çağrılmayan isimler şöyle:

Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Mert Günok, Efecan Karaca, Abdülkerim Bardakçı, Halil Akbunar, Salih Uçan, Umut Meraş, Alpaslan Öztürk.

Teknik direktör Stefan Kuntz, uzun süredir kadroda yer almayan Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz'i de aday kadroya dahil etti.

Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ise ilk kez aday kadroya davet edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe).