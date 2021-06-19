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A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor

EURO 2020 A Grubu son maçında pazar günü Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
A Millilerde, İsviçre maçının hazırlıkları sürüyor

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yapılan antrenmana Umut Meraş dışındaki tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi. 

Millilerin antrenmanını; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Akın, İsmail Erdem, Hasan Akıncıoğlu, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti. 

Milliler, İsviçre maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

UMUT MERAŞ, İSVİÇRE MAÇINDA YOK

A Milli Takımda, Galler maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ üst baldır arka adalesinde kas yaralanması meydana gelen Umut Meraş'ın tedavisi devam ediyor.

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