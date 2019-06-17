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AA'dan İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı açıklaması

İstanbul adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın programında ana gündem maddelerinden biri 31 Mart akşamı AA'nın veri akışını durdurması oldu. CHP adayı yine AA'yı suçladı. AA'dan yazılı açıklama geldi.
AA'dan İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın programında ana gündem maddelerinden biri 31 Mart akşamı AA'nın veri akışını durdurması oldu. CHP adayı yine AA'yı suçladı. AA'dan yazılı açıklama geldi. 

Anadolu Ajansından (AA) yapılan açıklamada, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, televizyonlarda ortak yayınlanan tartışma programının başından itibaren defalarca Anadolu Ajansı'nın adını anarak bir kez daha ajansı haksız itham edip hedef gösterdiği belirtildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu Ajansı, 31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit defalar açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul'da açılan sandık oranı neredeyse yüzde 99'a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi ulaştıramamış, YSK sonuçlarını beklemiştir. 

AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı yüzde 99'a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK'ye bırakmıştır. 31 Mart’ta yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir. Şunu da özellikle hatırlatmak isteriz ki AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır. 

Sayın İmamoğlu'nun, yaptığımız tüm açıklamalara rağmen ısrarla ajansımızı hedef almasını ve haksız ithamlarda bulunmasını bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

 

 

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