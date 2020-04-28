Aamir Khan'dan görülmemiş koronavirüs yardımı

Hollywood süperstarı Aamir Khan, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'ın başkanti Yeni Delhi'deki insanlara yardımda bulundu.

Aamir'in ihtiyaçlar arasında dağıtılmak üzere buğday unu paketleri içeren bir kamyon unu Yeni Delhi'ye gönderdi. Bir kiloluk un poşetlerini gören insanların bir çoğu yardımı reddetti. Çünkü bir kilo ailelerinde neredeyse hiçbir amaca hizmet edemeyeceklerini hissettiler. Ancak sıraya giren ve gerçekten yardıma muhtaç olan insanlar un poşetiyle beraber 15 bin rupinin de sahibi oldu.

Aamir, paranın gerçekten muhtaç insanlara ulaşmasını sağladı, çünkü yardıma muhtaç olanlar sadece bir kilo un için sıraya geçti. Aamir, Bollywood'un diğer süperstarlarının aksine, sosyal hizmetini kamuya duyurduğu bilinmemektedir.





27 BİN 977 VAKA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan'da şu ana kadar 27 bin 977 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi, 884 kişi hayatını kaybetti.