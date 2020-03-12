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AASKF adayı Doğan: İşin içinden gelenler yönetmeli

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığına aday olan İbrahim Doğan, “en büyük sorunumuz” dediği dağılmışlığa çözüm ve Futbol Lisesi açma vaadinde bulundu.
AASKF adayı Doğan: İşin içinden gelenler yönetmeli

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) seçimlerine adaylığını açıklayan İbrahim Doğan, düzenlediği basın toplantısında projelerinden bahsetti. Kendisi de antrenör olan Doğan, sporun içinden yetişen insanların göreve gelerek sorunlara el atması gerektiğini belirtti. Atıl durumda olan Cebeci Stadyumu ve yıkılan 19 Mayıs Stadyumu hakkında açıklamalarda bulunan Doğan, “19 Mayıs Stadı yıkıldığı için sahalarımız ve amatör kulüpler darmadağın oldu. Bunlara çözüm bulacağız, yeniden bir araya getireceğiz” dedi.

İŞİN İÇİNDEN GELENLER YÖNETMELİ
Sporu, Ankara sporunu, hak ettiği yere ulaştırmak adına Amatör Spor Kulüpleri Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Doğan, “Spor içerisinde yetişen bir insanım. Sporun sorunu nedir bunu çok iyi biliyoruz. Sporun içinde büyüdük ve bu sorunları yaşayarak, görerek buralara kadar geldik. Bu yola çıkarken arkadaşlarımızla kuvvetli bir ekip oluşturduk. 19 Mayıs stadyumunda hangi soyunma odasında veya hangi statta sorun var, ulaşım problemi nedir, bunların hepsini bizler biliyoruz. Ankara sporuna çare olabilmek için işin içerisinden gelen birilerinin bu işi yönetmesi gerektiğini düşündük. Yaptığımız istişareler kapsamında bu kararı kıldık. Ve aday olmaya karar kıldık” dedi.

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İLGİLİ BİRİMLERLE BERABER ÇALIŞACAĞIZ
Sporun siyaset üzerinde bir organizasyon olduğunu söyleyen Doğan, “Her kesimden kişiye kucak açıyoruz ve ayrım yapmaksızın, hizmet sunacağımızı vaat ediyoruz. Çünkü maalesef ülkemizde bazı şeyler karıştırılıyor. Seçimi kazandığımızda üst kuruluşumuz olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü, devletin ilgili kurumları, yerel yöneticiler olan valimiz, kaymakamımız ve belediye başkanlarımız ile ortaklaşa çalışıp sinerji oluşturacağız” diye konuştu. 

SPORCULAR YETERİ KADAR BESLENEMİYOR
Bir sporcu olarak, bir eğitimci olarak sporun sorunlarını görünce çok üzüldüğünü söyleyen Doğan, şöyle devam etti: “Sporcu yeteri kadar beslenemiyor, ya da üzerine giyecek montu yok. Bunları görünce gerçekten üzülüyorum. 24 tane belediyesi olan bir kentten, Ankara’dan bahsediyoruz. Belediyelerimiz bu yemek konusunu rahatlıkla üstlenebilir, sporcularımız da beslenmiş olur. Biz seçimi kandığımızda bütün belediye başkanlarımızdan bunları talep edeceğiz.”

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KULÜPLER YENİDEN BİR ARAYA GETİRİLECEK
Doğan antrenmanlar konusunda yer bulma sıkıntısı yaşadıklarını da belirterek, şunları kaydetti: “19 Mayıs stadı yıkıldığı için sahalarımız ve amatör kulüpler darmadağın oldu. Bunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Diğer bütün branşların sorunları ile tek tek ilgileneceğiz.”

İNÖNÜ STADI, FUTBOL LİSESİ
“Cebeci İnönü Stadı atıl durumda. Başkentimize yakışır bir stat olabilir. Onu düşünüyoruz. Onunla ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Bu konudaki görüşlerimizi kurumlarla paylaşacağız. Kaliteli voleybolcular yetiştirildi. Bunu Voleybol Lisesi kurarak yaptılar. Bunun sonucunda şuan Voleybol Milli Takımımız Tokyo’ya gidiyor. Buna benzer şekilde bir Futbol Lisesi hayata geçirmeyi ve bu yönde çalışmalar yürütmeyi düşünüyoruz.”
 

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA

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