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AB dışişleri bakanları 'Filistin-İsrail gerginliğini' görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından bölgede artan gerilimi görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak.
AB dışişleri bakanları 'Filistin-İsrail gerginliğini' görüşecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İsrail ile Filistin arasında devam eden gerginlik ve kabul edilemez sivil can kayıpları" nedeniyle bakanları olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Borrell, toplantının salı günü video konferans yöntemiyle yapılacağını açıkladı.

Borrell, "Şiddetin sonlandırılmasına AB'nin nasıl katkı sağlayabileceğini koordine edeceğiz ve tartışacağız." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, 10 Mayıs'ta İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesini istemiş, İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 147 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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