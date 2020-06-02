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AB fonları Türkiye'yi kapsayacak

AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, AB'nin aday ülkeler için yürüttüğü Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine Türkiye'nin dahil olduğunu söyledi.
AB fonları Türkiye'yi kapsayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin aday ülkeler için yürüttüğü Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine Türkiye'nin dahil olduğunu söyledi.

Varhelyi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jutta Urpilainen, AB'nin gelecekteki bütçesinde dış ilişkiler alanına aktarılması planlanan mali kaynaklar hakkında basın toplantısı düzenledi.

AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağında IPA fonlarına 14,5 milyar avro kaynak ayrılmasını teklif ettiklerini belirten Varhelyi, "Türkiye, AB'ye aday bir ülke olarak IPA'ya dahil durumdadır. Yeni dönem IPA Türkiye'yi de kapsayacak." diye konuştu.

IPA fonları, Türkiye'nin AB müktesebatına uyumu ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen proje ve programlar vasıtasıyla kullanılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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