  • BIST 1.219
  • Altın 520,038
  • Dolar 8,2506
  • Euro 9,7919
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 564 projeye 261 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) destekleri kapsamda 564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.
AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 564 projeye 261 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) uyguladığı IPARD II programı çerçevesinde yayımlanan 9. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçlarının belli olduğunu aktardı.

Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar sektöründen 79, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründen 485 olmak üzere toplam 564 projeye yaklaşık 261 milyon lira hibe desteği sağlanacağına işaret eden Pakdemirli, "Bu hibe sayesinde yaklaşık 438 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, desteklenecek alanlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbirinde, 18'i süt üreten tarımsal işletmeler, 45'i kırmızı et üreten işletmeler, 16'sı kanatlı eti üreten işletmeler yatırımı, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinde ise 342'si bitkisel üretim, işleme ve paketleme, 47'si arıcılık ve arı ürünleri üretim, işleme ve paketleme, 29'u zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 27'si kırsal turizm ve rekreasyon yatırımı, 3'ü su ürünleri yetiştiriciliği yatırımı, 11'i makine parkları yatırımı, 26'sı yenilenebilir enerji yatırımı olmak üzere toplam 564 projeye hibe desteği sağlanacak. TKDK tarafından 2020 yılı içerisinde toplam hibe desteği 1,6 milyar lira olan 3 bin 924 proje desteklenmek üzere onaylandı ve yatırımlar başlatıldı."

Öte yandan, 9. başvuru çağrısı 2. grup kapsamında onaylanan projeler www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna açıklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İncir işletmesi önünde park kavgası: 1 ölü09 Kasım 2020 Pazartesi 10:54
  • Dorsesi yan yatmış TIR'ın tehlikeli yolculuğu kamerada09 Kasım 2020 Pazartesi 10:53
  • Esenler'de yol kenarında ayakkabı satışında koronavirüs kuralları hiçe sayıldı09 Kasım 2020 Pazartesi 10:42
  • Adana'da gasp dehşeti! 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler09 Kasım 2020 Pazartesi 10:41
  • Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı09 Kasım 2020 Pazartesi 10:40
  • Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı09 Kasım 2020 Pazartesi 10:23
  • Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak09 Kasım 2020 Pazartesi 10:16
  • Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı09 Kasım 2020 Pazartesi 10:11
  • Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak09 Kasım 2020 Pazartesi 09:49
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 739 bini geçti09 Kasım 2020 Pazartesi 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti