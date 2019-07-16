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AB Komisyonu başkanı belli oldu

Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.
AB Komisyonu başkanı belli oldu

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AB Komisyonu Başkanlığı'na Ursula von der Leyen'in atanması kabul edildi.

Oylamada 383 "evet" ve 327 "hayır" oyu kullanırken, 22 milletvekili çekimser kaldı.

AB üyesi ülke liderleri, uzun pazarlıklar sonucu AB Komisyonu Başkanlığı'na Ursula von der Leyen'in atanmasını önermişti.

AB KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NI YÜRÜTECEK İLK KADIN

Leyen, AB Komisyonu Başkanlığı'na atanan ilk kadın oldu.

Siyasete 43 yaşında atılan ve Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olan Leyen, bu görevi 2013'ten bu yana yürütüyordu.

Belçika doğumlu, 13 yaşında Almanya'ya taşınan 61 yaşındaki Leyen, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi.

CDU ise AP'deki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

'Avrupa ordusu' kurulması çağrısında bulunan Leyen hakkında ofisinde uzun süredir bakanlık personeli olmayan danışmanlar çalıştırdığı gerekçesiyle soruşturma bulunuyor.

Hanover Tıp Fakültesi mezunu, 7 çocuk annesi Leyen, Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyor.

AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca birliğin yürütme organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında yer alıyor.

Komisyonda, komiserlerin yanı sıra AB görevlilerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişilik idari teşkilat da bulunuyor.

1 KASIM'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. Leyen'in 1 Kasım'da göreve başlaması bekleniyor.

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