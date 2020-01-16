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AB Libyalıların gelmesinden korkuyor

Libya'daki iç savaştan dolayı Suriyeliler gibi Libyalıların da göç etmesinden korkan Avrupa, çözüm yolları arıyor
AB Libyalıların gelmesinden korkuyor

Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Türk heyeti, UMH'ye eşlik ederken; Rus heyeti Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve Moskova'yı terk etmişti.

Hafter, masadan ayrıldıktan sonra tekrar savaş hazırlıklarına girişti...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, Libya'dan Avrupa'ya olası göç dalgasına ilişkin, Avrupa olarak endişeli olduklarını söyledi.

"AVRUPA'YA GÖÇ KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ"

AB Sözcüsü Spinant, yaptığı açıklamada "Hafter Moskova'dan ateşkes anlaşması imzalamadan ayrıldı ve Hafter müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Libya'da saldırılarını sürdüreceğini açıkladı. Çatışmalar, her geçen gün daha çok sivilin yaşamını tehlikeye atıyor ve Avrupa'ya göç riskini artırıyor. " ifadelerini kullandı.

Bu düşüncenin AB'nin şu an üzerinde çalıştığı ve yakında masaya koymayı planladığı "yeni göç anlaşmasının" da temelini oluşturduğuna işaret eden Spinant, "Hedefimiz göç konusunda tüm sorunları çözen daha kapsayıcı bir perspektif ortaya koymak." dedi.

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