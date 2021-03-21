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AB Liderler Zirvesi, salgındaki artış nedeniyle video konferansla yapılacak

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 25-26 Mart'ta yüz yüze yapılması planlanan zirve toplantısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış nedeniyle video konferansla düzenlenmesine karar verildi.
AB Liderler Zirvesi, salgındaki artış nedeniyle video konferansla yapılacak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda Kovid-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı.

AB Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, Kovid-19 salgını ve aşılamalar, ekonomi politikaları gibi konular ele alınacak.

Avrupa ülkelerinin çoğunda Kovid-19 vakalarında son günlerde görülen artış dolayısıyla üçüncü dalganın gelebileceği endişesi dile getiriliyor.

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