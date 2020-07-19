  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 27 °C
»

AB liderleri 2. günde de anlaşamadı

AB üyesi 27 ülkenin lideri, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda iki gündür devam eden müzakerelerde anlaşma sağlayamazken, zirve programı bir gün uzatıldı.
AB liderleri 2. günde de anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB üyesi ülke liderlerini 17-18 Temmuz'da Brüksel'de fiziksel olarak bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin uzatıldığını açıkladı.

Leyts, liderlerin 19 Temmuz'da tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Zirve hakkında
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor.

Zirvede, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere ediliyor.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşulları ele alıyor.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını tartışıyor.

Üye ülkelerin oy birliğiyle belirlenecek kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu müzakereler gerçekleşiyor.

Tartışmalar
AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor.

Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Söz konusu ülkeler, hibe verilmesi durumunda sıkı bir denetim mekanizması talep ediyor.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir durumda bütçe ve kurtarma programını veto etmeyi planlıyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayıyla alınıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson ikinci bir toplu karantinayı ihtimal dışı bıraktı19 Temmuz 2020 Pazar 10:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Otomobili dünyanın birçok yerinde ses getirdi19 Temmuz 2020 Pazar 10:25
  • Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 921, Meksika'da 578, Hindistan'da 543 kişi öldü19 Temmuz 2020 Pazar 10:24
  • AB liderleri 2. günde de anlaşamadı19 Temmuz 2020 Pazar 10:24
  • Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında petrol tesisleri yakınında çatışma19 Temmuz 2020 Pazar 10:23
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 'Ayasofya Cami' açıklaması19 Temmuz 2020 Pazar 08:00
  • Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının temelini attı18 Temmuz 2020 Cumartesi 21:11
  • İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atılıyor18 Temmuz 2020 Cumartesi 19:13
  • PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu18 Temmuz 2020 Cumartesi 18:45
  • Bakan Karaismailoğlu, karayolu şantiyesinde incelemelerde bulundu18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti