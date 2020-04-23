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AB liderleri 540 milyar euroluk kurtarma paketinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa’nın zor durumda olan ekonomilerine acil yardım için milyarlarca euro aktarılması konusunda anlaştı.
AB liderleri 540 milyar euroluk kurtarma paketinde anlaştı

Avrupa Komisyonu’nun, en az 1 trilyon euroluk uzun vadeli fon oluşturmanın detayları üzerinde çalışmaya başlamasına da karar verildi. Çalışmanın iki hafta sürmesi ve liderlerin 6 Mayıs’ta video konferans yoluyla yeniden toplanması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un uzun vadeli fon ile ilgili, bütün üye ülkelerin ortak bir borç planı aracılığıyla İtalya ve İspanya’ya yardım etmesi önerisi toplantıya giden süreçte tartışmalara neden olmuştu. Hollanda, Danimarka, Avusturya, Almanya ve İsveç bu plana karşı çıkmıştı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bu akşam Twitter üzerinden “iki hafta öncesine kadar düşünülemeyecek, büyük ilerleme kaydedildiği” paylaşımını yaptı.

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