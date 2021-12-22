  • BIST 1.877,62
  • Altın 713.59023
  • Dolar 12.5266
  • Euro 14.1232
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -11 °C
»

AB, Microsoft'un ses tanıma şirketi Nuance'ı 16 milyar dolara satın almasını onayladı

Avrupa Birliği, Microsoft'un yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications'ı 16 milyar dolara satın almasına onay verdi.
AB, Microsoft'un ses tanıma şirketi Nuance'ı 16 milyar dolara satın almasını onayladı

ABD'li teknoloji devi Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini borçlarıyla birlikte almak için bu yılın başlarında anlaşmaya varmıştı.

ABD'li ses tanıma şirketi Nuance, daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti.

Konuşma tanımayı gelişmiş doğal dil işleme ile birleştiren bir uygulama olan Siri, mobil cihazlarda yapay zeka kullanarak, yazılımın konuşmaları ve taleplerini anlamasına olanak sağlıyor.

DEV ANLAŞMAYA AB ONAYI

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Microsoft'un Nuance'ı satın almasına yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

İnceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtilen açıklamada; satın almanın onaylandığı duyuruldu.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi22 Aralık 2021 Çarşamba 10:21
  • Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti22 Aralık 2021 Çarşamba 09:44
  • Ara buluculukta 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi22 Aralık 2021 Çarşamba 09:41
  • Myanmar'da madende heyelan: En az 70 kişi kayboldu22 Aralık 2021 Çarşamba 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi22 Aralık 2021 Çarşamba 09:37
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'soğuk hava' genelgesi22 Aralık 2021 Çarşamba 09:27
  • Dünya şaşkına döndü "Erdoğan kuşatmayı kırdı"22 Aralık 2021 Çarşamba 09:27
  • Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var22 Aralık 2021 Çarşamba 09:24
  • Türkiye'nin milli otomobili TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor21 Aralık 2021 Salı 19:10
  • Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak21 Aralık 2021 Salı 18:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti