AB, Microsoft'un ses tanıma şirketi Nuance'ı 16 milyar dolara satın almasını onayladı

Avrupa Birliği, Microsoft'un yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications'ı 16 milyar dolara satın almasına onay verdi.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini borçlarıyla birlikte almak için bu yılın başlarında anlaşmaya varmıştı.

ABD'li ses tanıma şirketi Nuance, daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti.

Konuşma tanımayı gelişmiş doğal dil işleme ile birleştiren bir uygulama olan Siri, mobil cihazlarda yapay zeka kullanarak, yazılımın konuşmaları ve taleplerini anlamasına olanak sağlıyor.

DEV ANLAŞMAYA AB ONAYI

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Microsoft'un Nuance'ı satın almasına yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

İnceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtilen açıklamada; satın almanın onaylandığı duyuruldu.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.