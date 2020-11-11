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AB sağlıkta daha fazla yetki istedi

AB Komisyonu, kamu sağlığı alanında birlik kurumlarının yetkilerinin artırılmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu.
AB sağlıkta daha fazla yetki istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sağlık alanında çeşitli yeni düzenlemeler içeren yeni teklif paketini açıkladı. 

Buna göre, AB genelinde sağlık krizi ve salgına yönelik planlar hazırlanacak.

Üye ülkeler de benzer sağlık planlarını Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi gibi AB kurumları ile birlikte geliştirecek. Planlar, AB kurumları tarafından test edilecek ve denetlenecek.

AB seviyesinde yapay zeka ve diğer gelişmiş teknolojiler kullanılarak entegre bir sağlık krizi gözetim sistemi kurulacak.

Üye ülkeler, hastane yatak sayısı, yoğun bakım kapasitesi, eğitimli sağlıkçı sayısı gibi çeşitli verileri ortak sisteme bildirmek zorunda olacak.

AB, "sağlık acil durumu" ilan edebilecek. Bu acil durum halinde üye ülkeler, sağlık alanında ilaç stoklama ve tedarik gibi konularda koordinasyonu artıracak.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin yetkileri güçlendirilecek. Kurum, entegre sistemlerle üye ülkelerdeki epidemiyolojik durumu gerçek zamanlı takip edebilecek.

Salgınlara karşı hazırlık, müdahale planlaması, raporlama ve denetim görevleri yapacak kurum, üye ülkelere risk yönetimi için bağlayıcı olmayan tavsiyelerde bulunabilecek.

Kurum, üye ülkelere yardımcı olmak için AB sağlık görev gücünü seferber edebilecek, çeşitli ülkelerdeki laboratuvarlar ve test yöntemlerini uyumlu hale getirecek.

Avrupa Sağlık Ajansı’nın da yetkileri artırılacak. Kurum, kritik ilaç ve tıbbi malzeme kıtlığına karşı hazırlık yapacak.

Kriz durumlarında söz konusu hastalığın önlenmesi, tedavisi veya teşhisine yönelik olası ilaçlar hakkında bilimsel tavsiyede bulunacak ajans, aşıların etkinliğini ve güvenliğini izlemek için çalışmaları koordine edecek.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

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