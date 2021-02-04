AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: Önümüzdeki aylar ilişkilerimiz açısından önemli olacak

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, "Önümüzdeki aylar ilişkilerimiz açısından önemli olacak. İlişkilerimizin güçlendirilmesi ve ilerletilmesi açısından önemli fırsatlar gündeme getirilecek." dedi.

Kayseri'de Valiliği ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, şeref defterini imzaladı ve Vali Şehmus Günaydın ile basına kapalı görüşme yaptı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Günaydın, "Sayın Landrut'un 'Türkiye'nin son 10-15 yılda gösterdiği gelişmenin heyecan verici olduğunu' söylemesi bizleri mutlu etti. AB ile olan ekonomik ilişkilerimizin daha üst seviyeye çıkması için bu görüşmelerin faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Meyer-Landrut ise Kayseri'nin ekonomik açıdan önemli bir ticaret merkezi olduğunu ve kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. "Türkiye ve AB ilişkileri daha fazla nasıl ilerletilebilir?" konusu hakkında öngörüye sahip olmak için kente geldiğini belirten Meyer-Landrut, ayrıca tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgınıyla ortak bir savaşın nasıl ortaya konulabileceğini de görüştüklerini aktardı.

Meyer-Landrut, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret ederek kentle ilgili bilgi aldı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 100 bin yabancıyı misafir ettiğini söyledi. Kayseri'nin ticaret ve üretim şehri olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Türkiye AB içerisinde olmasa da bizler kendimizi AB içinde gibi hissediyoruz. Reformlarımızı, uygulamalarımızı AB standartlarına uygun yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu. AB'nin Türkiye'ye karşı ön yargılı bir tavır içinde olduğunu belirten Büyükkılıç, bu ön yargıdan uzaklaşarak Türkiye'ye bakışını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini anlattı. Büyükkılıç, Türkiye'nin Avrupa ile iş birliği içinde olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Mevzuatlarımızı gerçekten ciddiye alıyoruz. Sonuç itibarıyla bir çifte standart uygulandığını görünce üzülüyoruz. Türkiye ile Avrupa'nın adeta etle tırnak gibi içi içe olduğu, birbirinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı kanaati bizde oluşmuş durumda. Kayseri'nin de yurt dışında ciddi bir potansiyeli var. Onlarla konuştuğumuzda halklar arasında bir sorun olmadığını, yöneticiler arasında değişik görüş farklıkları olduğunu görüyoruz. Türk insanının yüzünün Avrupa'ya baktığını unutmamanızı bekliyoruz. Bize olan bakış açınızın ön yargıdan uzak ve bizleri anlayacak şekilde olmasının hem Türkiye'ye hem Türk insanına çok büyük katkı sağlayacağını, köprü konumunda olan ülkemizin her konuda katkı sağlayan bir anlayışta olduğunu belirtmek istiyorum."

AB ile Türkiye ilişkileri, insanlar arasındaki ön yargısız temas üzerine temellenmeli"

Meyer-Landrut ise AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de insanlar arasındaki ön yargısız temas üzerine temellenmesi gerektiğini, görevi çerçevesinde temasların yoğunlaşması konusunda çalışacağını aktardı. İlişkilerin temeline bakıldığında bilim açısından, ekonomik ve kültürlerarası diyalog açısından insanların birbirini anlama seviyesinin, üst perdeden yürüyen siyasi tartışmaların gösterdiğinden çok daha iyi durumda olduğuna dikkati çeken Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Bizim temelimiz de bu olmalı. Aslında bu yılın başında olumlu bir ortam oluştu. İki taraf da ilişkilerin daha iyiye götürülmesi konusunda isteklilik gösterdi. Umuyorum ki bu gündem somutlaşır. Ayrıca reform paketinin içeriğini de görmeyi merak ediyorum. Tabii ki bu reform paketi temel olarak Türkiye vatandaşları için olacak ama ilişkilerimiz için de reform paketinin içeriği önem taşıyor. Önümüzdeki aylar ilişkilerimiz açısından önemli olacak. İlişkilerimizin güçlendirilmesi ve ilerletilmesi açısından önemli fırsatlar gündeme getirilecek. Umuyorum ki her iki taraf da bu fırsatları değerlendirebilir ve geçmişteki kaçmış fırsatlara odaklanmak yerine bu fırsatları değerlendirmeyi düşünürler. Türkiye, devletiyle, belediyeleriyle ve halkıyla bu kadar çok sayıda mülteci topluluğuna ev sahipliği yapmasıyla aslında istisnai bir konumda. Ekonomik gelişmeler, özellikle Gümrük Birliği kararı, ihracata ve ticarete olan ilgisiyle de Kayseri’ye yaradı diyebiliriz."

Ziyarette Büyükkılıç, Meyer-Landrut'a el dokuması Kayseri kilimi ile KAYMEK’teki kursiyerler tarafından yapılan el emeği ebru işi fular ve kravat hediye etti.

Büyükkılıç, KAYMEK öğrencilerinin el emeği ürünlerinin yer aldığı "Medeniyetin dehası Mimar Sinan" sergisini de gezen Meyer-Landrut'a, Mimar Sinan ve eserleri hakkında bilgi verdi.