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AB: Türkiye ile diyalog gerekli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Stano, Doğu Akdeniz'deki duruma çözüm bulmak için Türkiye ile diyalog gerektiğini, tüm aktörlerin odaklanması gereken konunun bu olduğunu söyledi.
AB: Türkiye ile diyalog gerekli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, AB Dışişleri Bakanlarının Berlin'de geçen hafta yaptığı toplantının sonuçlarının halen geçerli olduğunu, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile dayanışma sergilendiğini, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesini istediklerini belirtti.

Gerginliğin düşürülmemesi halinde kısıtlayıcı tedbirler alma yoluna gitme seçeneği bulunduğunu kaydeden Stano, "Ama diyalog, dolaylı müzakereler ve görüşmeler yoluyla gerginliğin düşürülmesi için çaba sarf etme yolunu da takip edebiliriz." diye konuştu.

Stano, Türkiye'nin de gerginliğin düşürülmesine katkı sağlayacak şekilde hareket etmesini istediklerini dile getirdi.

Fransız uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderildiği yönündeki iddialar ve bunun gerginliği düşürüp düşürmeyeceği sorulan Stano şu görüşleri aktardı:

"Doğu Akdeniz'deki durum iyi değil. AB üye ülkeleri, gerginliğin düşürülmesi ve mevcut durumun tersine çevrilmesi konusunda verdikleri mesajlarda gayet açıktı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in verdiği mesaj da oldukça netti. Yapılması gereken Türkiye ile oturup çözüm bulmaya çalışmak ve diyalogla gerginliği azaltmak. Önemli olan bu ve aktörlerin odaklanması gereken konu bu."

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