  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

AB ülkeleri arasında düzensiz göçmen sorunu devam ediyor

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenler, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sorun olmaya devam ediyor.
AB ülkeleri arasında düzensiz göçmen sorunu devam ediyor

İtalyan STK Mediterranea Saving Humans'ın Libya açıklarında dün kurtardığı ve "Alex" adlı yelkenli teknesine aldığı 54 düzensiz göçmen, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarına getirildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı, geminin İtalya kara sularına girmesine izin vermeyip Lampedusa Adası'nın 12 mil açığında durdururken, düzensiz göçmenlerden kadın ve çocuk olan 13'ünün İtalyan Gümrük Muhafaza'ya ait bir bot tarafından alınarak karaya çıkartıldığı bildirildi.

Bu arada İtalya resmi haber ajansı Ansa, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Malta ve İtalya hükümetleri arasında varılan anlaşma gereğince söz konusu 54 düzensiz göçmenin Malta tarafından kabul edileceğini yazdı.

"Alex" teknesinde kalan düzensiz göçmenlerin de kısa sürede İtalyan yetkililer tarafından alınarak önce Lampedusa Adası'na, ardından Malta'ya götürülecekleri belirtildi.

Anlaşma uyarınca, İtalya'nın başkenti Roma'ya da Malta'dan düzensiz göçmenlerin gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

GÖÇMENLER İÇİN GÜVENLİ LİMAN ARANIYOR

Diğer yandan Sea-Eye adlı Alman STK, Libya açıklarında batmak üzere olan bir bottan 65 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu.

Bodrum'da 2015 yılında cansız cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin ismini taşıyan, Sea-Eye'ın gemisinde bulunan düzensiz göçmenler için Alman STK yetkilileri "güvenli bir liman" talep etti.

İtalya hükümetinde göçmen konularıyla ilgili bütün yetkileri üzerine alan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sea-Eye'daki düzensiz göçmenler için gazetecelere yaptığı açıklamada, "İtalya'ya gelmesinler. Malta limanı daha uygun, Malta'ya gitsinler. Alman STK, Tunus ve Almanya arasında seçim yapabilir." diye konuştu.

İtalyan basını da Salvini'nin, STK'ların Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenler sorunuyla ilgili olarak Alman mevkidaşına bir mektup yolladığını ve İtalya'nın yalnız kalamayacağını ve ortak bir çözüm bulunmasını istediğini yazdı.

ALMAN GEMİ KAPTANINDAN HAKARET DAVASI

Bu arada Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının tüm engellemelerine rağmen Lampedusa Adası'na bırakan ve bir süre ev hapsinde tutulduktan sonra serbest bırakılan Alman STK Sea-Watch'un kadın gemi kaptanı Carola Rackete, İtalyan basınına verdiği demeçte, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Salvini'ye dava açacağını açıkladı.

Rackete, "İtalyan Bakan Salvini aldatıcı ve uygunsuz bir propaganda yaptı. Bedavaya hakaret olmaz. İnsan hayatı, her türlü siyasi oyunun çok daha ötesindedir. Benim korkum yok. Aynı durumu bir kez daha yaşarsam, hiç şüphesiz aynı şeyi yine yapacağım." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınıra ek önlem05 Temmuz 2019 Cuma 15:03
  • İlk hacı adayları yola çıktı05 Temmuz 2019 Cuma 14:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bomba olduğu belli05 Temmuz 2019 Cuma 14:34
  • Pervari'de, zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: Yaralı askerlerimiz var05 Temmuz 2019 Cuma 14:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Hepsi tarih oldu05 Temmuz 2019 Cuma 14:13
  • Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayının fazileti nedir?05 Temmuz 2019 Cuma 14:11
  • Rusya'dan yeni S-400 açıklaması: Ne zaman teslim edilecek?05 Temmuz 2019 Cuma 14:03
  • Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde patlama: Ölü ve yaralılar var05 Temmuz 2019 Cuma 13:33
  • Tosun’un yeni görüntüleri ortaya çıktı05 Temmuz 2019 Cuma 13:30
  • Yavaş, kendi fotoğrafının duvarlara asılmasını yasakladı05 Temmuz 2019 Cuma 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti