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AB Yüksek Temsilcisi'nden den Rumlara Türkiye mesajı: Türkiye geri adım atmaz

Milli sondaj gemisi Yavuz'un Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlaması konusu Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları’nın gerçekleştirdikleri telekonferansta gündeme geldi.
AB Yüksek Temsilcisi'nden den Rumlara Türkiye mesajı: Türkiye geri adım atmaz

Telekonferansta konuşan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı çalışmaların yasadışı olduğunu ileri sürdü.

Milli sondaj gemisi Yavuz'un Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlaması konusu Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları’nın gerçekleştirdikleri telekonferansta gündeme geldi. Güney Kıbrıs'ta bulunan ABD Büyükelçiliği Sözcülüğü'nden de bölgede gerginliğin artırılması adımlarından kaçınılması gerekiyor açıklaması yapıldı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell de telekonferans öncesinde Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile bir telefon görüşmesi yaptı. Borell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme ile ilgili Hristodulidis'e bilgi verdi.

'TÜRKİYE GERİ ADIM ATMAYACAK'

Borell'in, Rum Dışişleri Bakanı'na, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacağı mesajını verdiği belirtildi. Güney Kıbrıs'ta bulunan İsrail, Fransa, Çin Büyükelçilikleri de Rumların tezlerini destekleyen açıklamalar yaptı. ABD'nin Büyükelçiliği sözcülüğünden Rum Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, Türkiye'nin adımlarından endişe duyulduğu ve bu adımların kışkırtıcı olduğu öne sürüldü. 

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