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Abant hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Abant hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı

Cumhuriyet Bayramı tatiliyle hafta sonunu değerlendirmek isteyen ziyaretçiler nedeniyle Abant Tabiat Parkı'ndaki iki otel, yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi.

Hem tatil için gelenler hem de günübirlik ziyaretçiler nedeniyle Abant'ta yoğunluk oluştu. Ziyaretçiler, aşırı yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.

Sonbaharın güzelliklerini görme fırsatı bulan ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, bisiklet, fayton ve ata bindi. 

Tatilciler, bol hatıra fotoğrafı çektirerek güneşli havanın tadını çıkardı. 

Renk cümbüşünün yaşandığı Abant Tabiat Parkı, drone ile de görüntülendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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