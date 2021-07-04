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Abant'ta atlı tim göreve başladı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.
Abant'ta atlı tim göreve başladı

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) tarafından gönderilen 2 atlı tim, tabiat parkında emniyet ve asayiş kontrollerinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçileri, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor.

Göl çevresinde dolaşan atlı timler, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından tabiat parkı girişinde oluşturulan kontrol noktasında ziyaretçilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde zaman zaman araç kuyruğu oluştu.

Havanın yağışlı olmasına rağmen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

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