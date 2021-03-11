Abant'ta kar etkili oluyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar etkisini gösteriyor.

Abant'ta gece saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah saatlerinde kara bıraktı.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçerken, gölün çevresinde bulunan ağaçlar ve tepeler beyaza büründü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu Abant Gölü'nün yüzeyi de dondu.

Kar ile tabiat parkında güzel manzara oluştu.

Abant'a arkadaşlarıyla kamp yapmak için gelen İlker Kölgelikaya, Yedigöller ve Düzce Samandere Şelalesi'nin ardından Abant'a geldiklerini söyledi.

Kölgelikaya, Abant'a daha önce bahar aylarında geldiğini belirterek, "Daha önce geldiğimde kar yoktu. Karla daha farklı oluyor. Bayağı soğuk oluyor. Kamp için geldiğimiz için hazırlıklıydık, sorun yaşamadık. Burası normal zamanda çok kalabalık oluyor. Şu an sakin. Doğayla baş başa olmak güzel. Şu an buradaki manzara eşsiz." diye konuştu.