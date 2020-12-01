  • BIST 1.293
  • Altın 455,292
  • Dolar 7,8927
  • Euro 9,4530
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

'Abartı egzoz' kullanarak İstanbulluların huzurunu kaçıran 5 bin 650 sürücüye ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bugüne kadar 5 bin 650 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan ceza yazdı.
'Abartı egzoz' kullanarak İstanbulluların huzurunu kaçıran 5 bin 650 sürücüye ceza kesildi

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip kenti İstanbul, 4 milyon 340 bin motorlu kara taşıtları sayısı ile de ön sırada yer alıyor.

İstanbul'da resmi, sivil ve motosikletli trafik polisleri, seyir halinde ve sabit noktalarda yaptığı denetimlerle, kentte trafik güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Abartı egzoz cezası
Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme" başlıklı 32. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" hükmü gereğince abartı egzoz kullanan sürücülere 1228 lira ceza kesileceği yer alıyor.

Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men ediliyor.

İstanbul'da 5 bin 650 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan ceza yazıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-1 Aralık arasında kent genelinde düzenlenen trafik denetimlerinde kumandalı, kumandasız ve vanalı egzozlarla modifiye edilerek yükses ses çıkartan abartı egzoz kullanan 5 bin 650 sürücüye idari para cezası uyguladı.

Her bir sürücüye 1228 lira olmak üzere 5 bin 650 sürücüye toplam 6 milyon 938 bin 200 lira ceza kesildi.

Kumandalı egzozlar da cezadan kaçamıyor
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkileri, trafik denetimlerinde durdurdukları bazı araçların egzozlarının normal düzeyde ses çıkardığını ancak uzaktan kumandayla sesi yükseltip alçatmayı sağlayan düzeneğin araçta bulunmasına da ceza yazdıklarını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı01 Aralık 2020 Salı 11:07
  • Sivas'ta zincirleme kazada 10 araç hasar gördü01 Aralık 2020 Salı 10:58
  • Devlet Bahçeli yerden yere vurdu01 Aralık 2020 Salı 10:58
  • Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıkan 2 kapkaçcı, tutuklandı01 Aralık 2020 Salı 10:45
  • MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir01 Aralık 2020 Salı 10:44
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 24 gözaltı01 Aralık 2020 Salı 10:44
  • Sosyal korumaya 2019'da 542 milyar lira harcandı01 Aralık 2020 Salı 10:43
  • Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ele geçirildi01 Aralık 2020 Salı 10:36
  • Adana’da aranan 28 hükümlü yakalandı01 Aralık 2020 Salı 10:35
  • İçişleri: Tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi için suç duyurusunda bulunuldu01 Aralık 2020 Salı 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti