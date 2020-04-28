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ABB 5 milyon domates ve sivri biber fidesi dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki çiftçilere 5 milyon domates ve sivri biber fidesi dağıtacak.
ABB 5 milyon domates ve sivri biber fidesi dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek kapsamında 5 milyon domates ve sivri biber fidesi dağıtımına hazırlanıyor. Ankara’da kırsal kalkınmayı artıracak ve tarımsal üretimi teşvik edecek projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, başkentli çiftçiler kadar Başkent ekonomisini de güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkent genelinde arıcılık eğitiminin ardından yem bitkisi tohum dağıtımı ile çiftçilere yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de fide dağıtacak. Başkentli çiftçileri teşvik ederek tarımsal üretimi artırmak amacıyla destek programlarını genişleten Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında çiftçilere 5 milyon domates ve sivri biber fidesi dağıtarak bu desteğini sürdürecek.

5 MİLYONDAN FAZLA FİDE DAĞITILACAK

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere su fiyatlarını 50 kuruşa indiren, ellerinde kalan ürünleri satın alan, yem bitkisi tohumu dağıtan ve Başkan Yavaş’ın “en büyük hayalim” dediği sözleşmeli üreticilik modeline geçen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkı payı olmak üzere toplam 5 milyon 95 bin 20 adet domates ve sivri biber fidesini çiftçiyle buluşturacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Yavaş’ın talimatıyla Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla, 10-15 Mayıs tarihleri arasında merkez dahil 25 ilçenin tamamında çiftçilere domates ve sivri biber fidesi desteği sağlayacak.

ÇOK TERCİH EDİLEN ÇEŞİTLER SEÇİLDİ

Özellikle üreticilerin tercihi olan Nergis cinsi domates ile Demre cinsi sivri biber fide çeşitleri seçilerek üreticiye ulaştırılacak.

Sebze fidesi desteğinden yararlanmak isteyen Başkentli çiftçiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na başvuru yapabilirler.

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