ABB bütçesi oy birliği ile kabul edildi - İşte, ilçe ilçe bütçe dağılımı

ABB Meclisi'nde 2021 bütçe görüşmelerine ilişkin 20 gündür süren maraton sona erdi. 25 ilçenin ardından Büyükşehir, EGO ve ASKİ'nin bütçesi de mecliste oy birliği ile kabul edildi. Mansur Yavaş başkanlığındaki meclis toplantısı 9 saati aşkın sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde, 25 ilçenin görüşülerek onaylanan 2021 bütçelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ'nin bütçesi de Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 yılı bütçesinin herkes için hayırlı olmasını diledi ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

9 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

ABB, EGO ve ASKİ'nin bütçe gelir ve gider kalemlerinin tek tek okunarak onaylandığı Belediye Meclisi'nde; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları adına grup başkan vekilleri ile meclis üyeleri söz alarak bütçe üzerine görüş ve eleştirilerini dile getirdi. Önceki gün Mansur Yavaş başkanlığında yapılan ve ABB TV tarafından canlı yayınlanan meclis toplantısı 9 saati aşkın sürdü. 23 Kasım saat 15.00’te başlayan meclis toplantısı gece yarısının ardından tamamlanabildi.

ABB, EGO VE ASKİ’NİN TOPLAM BÜTÇESİ: 13 MİLYAR 345 MİLYON TL

Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin öngörülen 2021 Mali Yılı Bütçesi 7 milyar 700 milyon TL oldu. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün, 2021 Mali Yılı Bütçesi, 3 milyar 640 milyon TL, EGO Genel Müdürlüğü'nün 2021 Mali Yılı Bütçesi ise 2 milyar 5 milyon TL oldu. Görüşmeler sonunda yapılan oylamalarda, Büyükşehir, ASKİ ve EGO'nun 2020 Mali Yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. ABB, ASKİ ve EGO’nun 2021 bütçelerinin toplamı ise 13 milyar 345 milyon TL olarak belirlendi.

İLÇELERDE EN FAZLA ÇANKAYA, EN AZ EVREN

ABB Meclisi’nde Kasım ayı başından bu yana yapılan görüşmeler sonucu 25 ilçe belediyenin de 2021 bütçesi oy birliği ile kabul edilerek bütçe maratonu tamamlanmıştı.

Çankaya Belediyesi 950 milyon TL ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Çankaya'yı 625 milyon 100 bin TL ile Yenimahalle, 610 milyon ile Keçiören, 510 milyon ile Mamak Belediyesi takip etti.

En düşük bütçeli belediye 5 milyon TL ile Evren ilçesi oldu. Evren'den sonra da ikinci en düşük bütçeli belediye sıralamasında 23 milyon ile Güdül oldu. Güdül’ü 27 milyon 850 bin TL ile Çamlıdere takip etti.

İLÇELER VE 2021 YILI BÜTÇELERİ

ABB Meclisinde 20 gündür görüşülerek kabul edilen ilçe belediyelerinin bütçeleri ise şöyle:

Altındağ Belediyesi: 440 milyon TL

Akyurt Belediyesi: 75 milyon 100 bin TL,

Ayaş Belediyesi: 32 milyon 114 bin TL

Bala Belediyesi: 41 milyon TL

Beypazarı Belediyesi: 94 milyon TL

Çamlıdere Belediyesi: 27 milyon 850 bin TL

Çankaya Belediyesi: 950 milyon TL

Çubuk Belediyesi: 100 milyon TL

Elmadağ Belediyesi: 55 milyon TL

Etimesgut Belediyesi: 420 milyon TL

Evren Belediyesi: 5 milyon TL

Güdül Belediyesi: 23 milyon TL

Gölbaşı Belediyesi: 257 milyon 662 bin 615 TL

Haymana Belediyesi: 41 milyon 140 bin TL

Kahramankazan Belediyesi: 100 milyon TL

Kalecik Belediyesi: 30 milyon 100 bin TL

Keçiören Belediyesi: 610 milyon TL

Kızılcahamam Belediyesi: 44 milyon 500 bin TL

Mamak Belediyesi: 510 milyon TL

Nallıhan Belediyesi: 49 milyon TL

Polatlı Belediyesi: 198 milyon TL

Pursaklar Belediyesi: 150 milyon TL

Sincan Belediyesi: 409 milyon TL

Şereflikoçhisar Belediyesi: 35 milyon TL

Yenimahalle Belediyesi: 625 milyon 100 bin TL

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-