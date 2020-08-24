  • BIST 1.108
  • Altın 457,498
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6879
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

ABB Meclis Üyesi Mustafa Ünver'den parkinsonlulara destek talebi

ABB Meclis Üyesi Mustafa Ünver Parkinson hastalarının belediye imkanlarıyla düzenli egzersiz yapabilmeleri için talepte bulundu. Talebe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan olumlu yanıt verdi. 
ABB Meclis Üyesi Mustafa Ünver'den parkinsonlulara destek talebi

Parkinson hastalığı hastalara hareket kısıtlılığı getirirken günlük hayatlarını idame ettirmede pek çok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Bu hastalar için egzersiz yapmak tam tedavisi olmayan bu hastalıkla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Başkent’te Parkinson hastası vatandaşların ve yakınları ise belediye imkanlarıyla egzersiz eğitimlerinin verilmesi. Konuyu Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesi’nde Milliyetçi Hareket  Partisi MHP Meclis Üyesi Mustafa Ünver bu ay verdiği iki önergeyle gündeme getirdi. Gazetemize konuşan Ünver, “Sincan’dan olumlu yanıt geldi, Büyükşehir’de komisyonda görüşülerek meclis gündemine gelmesi bekleniyor” dedi. 

whatsapp-image-2020-08-20-at-10.22.00-001.jpeg

EGZERSİZ ONLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 
Ünver, Parkinson hastaları için hayati önem taşıyan egzersizlerin belediye imkanlarıyla verilmesinin vatandaşa önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bilindiği üzere ülkemizde çok sayıda Parkinson hastası var. Bu hastalık genelde 50 yaş üzerinde görülmekte birlikte daha genç yaşlarda da ortaya çıkmaktadır. Söz konusu hastalar zaman içerisinde hareket yetilerini kaybetmekte ve eve kapanarak sosyal hayattan tamamen kopmaktadır. Hastalığın kesin tedavisi bugün için bulunmamaktadır. İlaç tedavisi hastalığın seyrini yavaşlatmaktadır. Ancak bu hastalıkla mücadelenin en büyük ve önemli bir yolu bu hastaların planlı programlı uzman kişiler eşliğinde özel egzersiz yapmalarıdır” 

SPOR SALONLARI TAHSİS EDİLEBİLİR 
“Ankara’da birçok aile yaşam merkezi ve bu merkezlerin spor salonları mevcuttur. Spor merkezlerinin günün belirli saatlerinde Parkinson hastalarına tahsis edilerek uzman kişiler denetiminde egzersiz yapmalarının sağlanması büyük bir eksikliği giderecektir. Zira düzenli ve bilimsel egzersiz yapan bu hastaların zaman içerisinde hareket yetilerini tekrar kazanmaya başladıkları bilimsel olarak ispatlanmıştır.”

047-t724.jpg

SİNCAN’DA BAŞKAN OLUMLU YANIT VERDİ
“Bu uygulamayı daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi yapmış. Ben bunu Sincan Belediyesi’ne de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de ayrı ayrı iki önerge verdim. Önergemize kısa süre içerisinde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan talebimizi hoş karşıladı, güzel karşıladı. Sincan’da bu uygulama yapılacak. Ben inşaat mühendisiyim genelde teknik konuları daha iyi biliyorum. Ama vatandaşın derdini anlatmamız lazım.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 24 Ağustos 202024 Ağustos 2020 Pazartesi 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 24 Ağustos 2020 - ASKİ24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 24 Ağustos 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 24 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:09
  • Dünya koronavirüs sıralamasında Türkiye kaçıncı?24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:01
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:00
  • Gazetemiz yazdı, Yeşil Alanlara Sahip Çıkıldı24 Ağustos 2020 Pazartesi 04:34
  • Abidinpaşalı vatandaşlardan ASKİ'ye teşekkür24 Ağustos 2020 Pazartesi 03:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sayı artıyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti