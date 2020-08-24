ABB Meclis Üyesi Mustafa Ünver'den parkinsonlulara destek talebi

ABB Meclis Üyesi Mustafa Ünver Parkinson hastalarının belediye imkanlarıyla düzenli egzersiz yapabilmeleri için talepte bulundu. Talebe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan olumlu yanıt verdi.

Parkinson hastalığı hastalara hareket kısıtlılığı getirirken günlük hayatlarını idame ettirmede pek çok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Bu hastalar için egzersiz yapmak tam tedavisi olmayan bu hastalıkla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Başkent’te Parkinson hastası vatandaşların ve yakınları ise belediye imkanlarıyla egzersiz eğitimlerinin verilmesi. Konuyu Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesi’nde Milliyetçi Hareket Partisi MHP Meclis Üyesi Mustafa Ünver bu ay verdiği iki önergeyle gündeme getirdi. Gazetemize konuşan Ünver, “Sincan’dan olumlu yanıt geldi, Büyükşehir’de komisyonda görüşülerek meclis gündemine gelmesi bekleniyor” dedi.

EGZERSİZ ONLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ünver, Parkinson hastaları için hayati önem taşıyan egzersizlerin belediye imkanlarıyla verilmesinin vatandaşa önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bilindiği üzere ülkemizde çok sayıda Parkinson hastası var. Bu hastalık genelde 50 yaş üzerinde görülmekte birlikte daha genç yaşlarda da ortaya çıkmaktadır. Söz konusu hastalar zaman içerisinde hareket yetilerini kaybetmekte ve eve kapanarak sosyal hayattan tamamen kopmaktadır. Hastalığın kesin tedavisi bugün için bulunmamaktadır. İlaç tedavisi hastalığın seyrini yavaşlatmaktadır. Ancak bu hastalıkla mücadelenin en büyük ve önemli bir yolu bu hastaların planlı programlı uzman kişiler eşliğinde özel egzersiz yapmalarıdır”

SPOR SALONLARI TAHSİS EDİLEBİLİR

“Ankara’da birçok aile yaşam merkezi ve bu merkezlerin spor salonları mevcuttur. Spor merkezlerinin günün belirli saatlerinde Parkinson hastalarına tahsis edilerek uzman kişiler denetiminde egzersiz yapmalarının sağlanması büyük bir eksikliği giderecektir. Zira düzenli ve bilimsel egzersiz yapan bu hastaların zaman içerisinde hareket yetilerini tekrar kazanmaya başladıkları bilimsel olarak ispatlanmıştır.”

SİNCAN’DA BAŞKAN OLUMLU YANIT VERDİ

“Bu uygulamayı daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi yapmış. Ben bunu Sincan Belediyesi’ne de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de ayrı ayrı iki önerge verdim. Önergemize kısa süre içerisinde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan talebimizi hoş karşıladı, güzel karşıladı. Sincan’da bu uygulama yapılacak. Ben inşaat mühendisiyim genelde teknik konuları daha iyi biliyorum. Ama vatandaşın derdini anlatmamız lazım.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA