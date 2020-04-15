  • BIST 96.549
  • Altın 381,106
  • Dolar 6,8949
  • Euro 7,5072
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

ABB Meclisi AK Parti ve MHP grubundan olağanüstü toplantı çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak çalışmaları değerlendirmek ve toplu taşıma işi yapan esnafa destek verilmesine ilişkin meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.
ABB Meclisi AK Parti ve MHP grubundan olağanüstü toplantı çağrısı

 Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan tarafından, Belediye Başkanlığına olağanüstü toplantı için dilekçeyle başvuruldu. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, faaliyetlerinde kısıtlamaya giden esnafa verilecek desteklerin de toplantıda ele alınacağı belirtilen dilekçede, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine Kovid-19'un ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla dün kanun teklifi sunulduğu anımsatıldı.

Başvuru dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu teklifin içeriğinde yer alan, özellikle toplu taşıma hizmetleriyle ilgili gelir desteği verilebileceği maddesi de kanunlaşıp yürürlüğe girmesi ile birlikte, teklif ettiğimiz olağanüstü meclis toplantısının tarihinin, buna bağlı olarak mümkün olan en kısa zamanda belirlenmesi ile yapılmasını öneriyoruz."

Toplu taşıma işletmecilerini kapsayan kanun teklifi
TBMM'ye dün sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilecek, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı, bu süreleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut Belediyesi Aşevi Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışıyor14 Nisan 2020 Salı 22:05
  • Büyükşehir Zabıtası denetimlerini sıklaştırdı14 Nisan 2020 Salı 21:00
  • Altındağ Belediyesinden Özel halk otobüslerinde korona temizliği14 Nisan 2020 Salı 01:12
  • Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor13 Nisan 2020 Pazartesi 23:35
  • Mamak Belediyesi 14 farklı noktada maske dağıtacak13 Nisan 2020 Pazartesi 22:40
  • Kızılcahamam’da kullanılmış maske ve eldivenler gri atık kutusunda toplanacak.13 Nisan 2020 Pazartesi 22:37
  • Pursaklar Belediyesinden sevimli dostlara şefkat eli13 Nisan 2020 Pazartesi 21:30
  • Yenimahalle'de 20 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı13 Nisan 2020 Pazartesi 20:30
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: “Yanınızda olmaya devam edeceğiz”13 Nisan 2020 Pazartesi 19:30
  • Keçiören’de ekmek vatandaşın kapısına kadar götürüldü13 Nisan 2020 Pazartesi 00:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti