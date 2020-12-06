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ABB Meclisi toplanıyor - Başkan Yavaş o iddialara cevap verecek

ABB Meclisi, Aralık ayı olağan toplantılarına bugün Mansur Yavaş başkanlığında başlıyor.  Başkan Yavaş’ın geçtiğimiz ay bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet tarafından yapılan eleştirilere ve iddialara yanıt vermesi bekleniyor.
ABB Meclisi toplanıyor - Başkan Yavaş o iddialara cevap verecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı’nın ilk oturumunu bugün saat 11.00’de Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilecek.

CANLI YAYINLANACAK
ABB Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediye Konferans Salonu’nda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarıyla toplanacak. Basına ve ziyaretçiye kapalı olacak olan Meclis toplantıları, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Meclis’te kent gündemine ilişkin konular görüşülerek karara bağlayacak. 

İDDİALARA CEVAP VERECEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, geçtiğimiz ay bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet tarafından yapılan eleştirilere ve iddialara  detaylı bir şekilde yanıt vermesi bekleniyor. Başkan Yavaş, ABB’nin bütçe görüşmesinin 9 buçuk saat sürmesine, salgın tedbirlerine uymadığı için tepki göstermiş, toplantının daha fazla uzamaması için iddialara ve eleştirilere Aralık ayında yapılacak Meclis görüşmelerinde cevap vereceğini açıklamıştı.  

223 MADDELİK KENT GÜNDEMİ GÖRÜŞÜLECEK
ABB Meclisi, 223 maddelik kent gündemine ilişkin konuları görüşerek karara bağlayacak. Meclis’te, Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan 2677. Cadde’nin adı Ahmet Vehbi Koç Bulvarı olarak değiştirilmesi, Ankara’da uygun görülecek bir caddeye “Şuşa” isminin verilmesi, Haymana’da bulunan “Şehitler Meydanının” isminin “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı” olarak değiştirilmesi, Çankaya’da Alacaatlı ve Yaşamkent Mahallesi sınırlarında bulunan “3222. Cadde” isminin “Mehmet Rifat BÖREKÇİ Caddesi” olarak değiştirilmesi, Altındağ Hacıbayram Mahallesi 19964 ada 14 ve 15 parsellerde bulunan taşınmazların 20 yıl süre ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi,  Kırsal özelliği devam eden Başak Projesi’nden yararlanmak isteyen vatandaşların Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ödemesi gereken her türlü hizmet bedeli, proje, harç, ruhsat ve katılım payı ücretlerinden muaf olması gibi maddeler görüşülecek; komisyon raporları okunacak.

MERT YILMAZ/İLKSAYFA-

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