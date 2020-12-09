ABB Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'den destek sözü geldi

ABB Meclisi’nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, yolsuzlukla ilgili mücadelede ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı destekleyeceklerini açıklayarak, “Tespit ettiği suç ve konular varsa gereğini yapar biz de onu destekleriz her zaman” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye ( ABB ) Meclisi Aralık ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Birinci Başkan vekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

ÖNERGE KRİZİ MAHKEMEYE TAŞINDI

Meclis toplantısında söz alan ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, pazartesi günü yaşanan önerge krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Köse, mikrofonunun kapatılmasına sert tepki göstererek, yaşanan olaylarda CHP ve İYİ Parti temsilcilerini sessiz kalmakla suçladı. Konuyu mahkemeye taşıdıkları bilgisini veren Başkan Köse, “Bu konunun İdari Mahkemesi’nden bizim talebimiz doğrultusunda çıkacağını tahmin ediyorum. Mahkeme karar verecek” dedi.

SORULARININ CEVAPLANMASINI İSTEDİ

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş ’ın hizmet etmediğini iddia eden Başkan Köse, “Sizin bir eseriniz olmadığı için ölü yatırımınız da yok. Sıfır yatırımı olduğu için sıfır ölü yatırımı var” diye konuştu. Başkan Köse, imar konularıyla ilgili bazı iddialarda bulundu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın bu sorulara cevap vermesini istedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN BİZ DE DESTEKLERİZ”

Başkan Köse yolsuzluk iddialarıyla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş’a destek vereceklerini açıklayarak şunları söyledi: “Elinde bir belge, bilgi varsa bugüne kadarla ilgili nereye vermek istiyorsa suç duyurusunda lütfen bulunsun. Belediye başkanı olarak tespit ettiği suç ve konular varsa gider gereğini yapar biz de onu destekleriz her zaman.”

CHP’Lİ NESLİHANOĞLU, KABİLE SUÇLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise Murat Köse’nin “kabile” suçlamalarına tepki göstererek özetle şunları söyledi: “3-5 kişiyi açıklayın kimseyi zan altında bırakmayın. Bizde kumpas olmaz, yalan olmaz, dolan olmaz, arkadan dolanma olmaz, iftira olmaz. Bizim alnımız ak, geçmişimiz temiz; geleceğimiz de inşallah aydınlık olacak. Ankara’nın problemlerine ulaştığımız, onları masaya yatırdığımız bir meclis olmasını diliyorum.”

YOLSUZLUKLARA KARŞI MÜCADELE ETMEYEN NAMERTTİR

MHP Meclis Üyesi Soner Cengiz, pazartesi günü birleşimde oturum neden terk ettiklerine ilişkin şunları kaydetti: “MHP şimdiye kadar hiçbir yolsuzluğun yanında olmadığı gibi hiçbir yolsuzluğu da örtecek onu kapatacak bir işin içinde kesinlikle bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. Bizi ilgilendiren yolsuzluklara karşı mücadeledir; yolsuzluklara karşı mücadele etmeyen namerttir. Biz Meclis’i terk etmek zorunda bırakıldık. Sebebi şudur: mikrofonlar susturulmaya çalışılıyor. Demokratik hak meclis üyelerinin elinden alınmaya çalışılıyor” dedi.

KİM BELEDİYENİN BİR KURUŞUNU YİYORSA ALLAH BELASINI VERSİN

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, “Ankara hizmet bekliyor, bu meclisin desteğini bekliyor. Ankara’nın sorunları var” dedi. Beker, muhalefete şu öneride bulundu: “Hep eleştiri ile olmaz. Bazı yapılanları burada takdir edeceğiz. Yapılmayanları önereceğiz, yapmıyorsa eleştireceğiz. Benim dediğim gibi yapın Ankaralı da sizi takdir eder. Eğer yapılmıyorsa başkanı da eleştirir. Kim bu belediyenin bir kuruşunu yiyorsa Allah onun bin belasını versin. Net söylüyorum. Eğer bunu bilip de söylemeyeni de Rabbim bildiği gibi yapsın.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-