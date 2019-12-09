ABB Meclisi’nde "artist" gerginliği

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde aralık ayı toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturumda Başkan Mansur Yavaş ile Ak Parti grubu arasında "artist" polemiği yaşandı.

ABB Meclisi'nde ASKİ’nin 350 milyonluk borçlanma talebi görüşüldüğü sırada söz alan AK Parti Meclis Üyesi Bekir Yıldız, 1994 yılında Refah Partisi olarak kazandıkları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin sayıca üstün olduğunu hatırlattı.



Yıldız’ın “Melih Gökçek hem milletvekili hem aday olduğu için 'neden istifa etmedin de belediye başkan adaylığına devam ettiniz?' diye tartışmalar oldu 'siz meşru değilsiniz orada oturamazsınız' diyerek 6-7 ay Ulus'taki taş binada savaş yaptık” demesinin üzerine oturumu yöneten ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yıldız’a “İyi mi oldu başkan? Kötüydü değil mi? Niye aynısını yapıyorsunuz?” yanıtını verdi.

CHP ve İYİ Partili üyelerin Yavaş’ı alkışlaması üzerine Bekir Yıldız "Sayın Başkan bizim işimiz artistlik değil" dedi. Yıldız’ın ‘artist’ sözü üzerine Meclis’te tansiyon yükseldi. Yavaş, Bekir Yıldız’dan sözünü geri almasını isteyerek mikrofonu kapatarak oturuma ara verdi. Yavaş’ın Meclis’ten ayrılırken AK Parti ve CHP’liler arasında sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmalar üzerine oturuma ara verildi.

Oturumun tekrar açılması üzerine Bekir Yıldız yeniden söz aldı. Mansur Yavaş, Yıldız'a yönelerek "Özür borcunuz var"dedi. Yıldız, "Hakaret olarak söylemedim. Hakaret etmedik. Bu bir övgüdür. Rolünüzü çok iyi yapıyorsunuz" yanıtını verdi.



Erkal Erdoğan/ ilksayfa