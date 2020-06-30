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ABB'de son bir haftada Koronavirüs vaka sayısı arttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Covid-19 tanısı konan belediyede çalışan personel sayısının son bir haftada artış göstererek 45’e çıktığını açıkladı.
ABB'de son bir haftada Koronavirüs vaka sayısı arttı

Sosyal medya hesabından vaka sayısının arttığını duyuran Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Covid-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı son bir haftada ciddi bir artış göstererek 45 oldu. Belediyemiz, bu sürecin ilk gününden itibaren olduğu gibi personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri almaya devam etmektedir.

Personelimizin ve vatandaşlarımızın da kişisel önlemlerini alacağına, bu süreci asgari zararla ve birlikte atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini önemle rica ediyoruz.”

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