ABB’de ziyaretlere kısıtlama getirildi

ABB’de KOVİD-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı 236'ya yükseldi. Ziyaretlere kısıtlama getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüse yakalanan personel sayısı 236’ya yükseldi. Önlem amaçlı Büyükşehir Belediyesi’ndeki ziyaretlere kısıtlama getirildi. Konu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu iş görüşmeleri dışında ziyaretlere müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Gültekin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde KOVİD-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı 236'ya yükselmiştir. Bu süreçte çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu iş görüşmeleri dışında ziyaretlere müsaade edilmeyecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi gerek hizmet binasında gerekse kent genelinde pandemi ile mücadele ve tedbir faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Bu süreci asgari olumsuzlukla atlatacağımıza inanıyor, herkese sağlıklı günler diliyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA