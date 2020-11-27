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ABB'den hayvancılığa destek - Oy birliği ile kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkent’te hayvancılığı geliştirmek için üreticilere yem desteği ve Güdül’de hayvan havuzu yapımına ilişkin komisyon raporlarını oy birliği ile kabul etti.
ABB'den hayvancılığa destek - Oy birliği ile kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarında bütçelerin yanı sıra Başkent’in gündemine ilişkin önemli kararlar aldı. Oy birliği ile kabul edilen Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporuna göre Başkent genelinde çiftçilere yem desteği ve Kent Estetiği Komisyonu raporuna göre Güdül’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlığını korumak için uygun yerlere yıkama havuzu yapılmasını kararlaştırdı.

ÜRETİCİYE YEM DESTEĞİ
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, tarım ve hayvancılığı geliştirmek, iyileştirmek, tüketiciyi desteklemek amacıyla küçükbaş/büyükbaş hayvan yemi temin edilerek %75 destek, %25 katkı payı karşılığında çiftçilerimize ve üreticilerimize dağıtımı yapılması ve 1 ve 30 adet arası küçükbaş hayvanı bulunan 2 yaş üstünde dişi hayvana sahip işletmelere, dişi hayvan başına 250 kg. yem verilmesi ayrıca en fazla 100 küçükbaş hayvanı bulunan işletmelere hayvan başına 25 kg. yem desteği verilmesinin uygun olacağı komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi.

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GÜDÜL’E HAYVAN HAVUZU
Güdül’de vatandaşın önemli geçim kaynağı olan hayvancılığı geliştirmek için hayvanların haşerattan ve hastalıklardan korunması adına havuz yapılması yönündeki verilen önergenin ardından Kent Estetiği Komisyonu inceleyerek raporunda, “Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde Güdül ilçesinin hayvancılığı daha iyi yapabilmek adına uygun görülen yere hayvanları hastalıktan ve haşerattan korumak için yıkama havuzu yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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