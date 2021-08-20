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ABB'den kırtasiye desteği

Büyükşehir Belediyesi 6 Eylül’de açılacak okullar öncesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak. 
ABB'den kırtasiye desteği

Bu kapsamda sosyal yardım alan 99 bin 282 ailenin toplam 163 bin 459 çocuğunun eğitim ve kırtasiye masrafları için Başkent Kartlarına 20 Ağustos’tan itibaren yükleme yapılacak. Sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Eğitim masrafı için kişi başı 150’şer liradan toplam 24 milyon 518 bin 850 TL yükleme yapıyoruz. Evlatlarımız yeter ki okusun, gelecek hayallerinden hiç vazgeçmesin. Ömrüm yettiğince her çocuğumun destekçisiyim” dedi. 

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MANSUR YAVAŞ DUYURDU

 Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ve okula başlayacak çocuğu olan ailelerin Başkent Kartı’na 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yükleme yapılacak.
 Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim ve kırtasiye desteği sağlayacaklarını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:
“Sosyal yardım alan 99 bin 282 ailemizin Başkent Kartı’na 163 bin 459 evladının eğitim masrafı için kişi başı 150’şer liradan toplam 24 milyon 518 bin 850 TL yükleme yapıyoruz.  Evlatlarımız yeter ki okusun, gelecek hayallerinden hiç vazgeçmesin. Ömrüm yettiğince her çocuğumun destekçisiyim.”
 
“OKUMAYAN ÇOCUK KALMASIN GELECEĞİMİZ AYDINLANSIN”

Eğitimde fırsat eşitliği için 918 mahallede ücretsiz internet erişiminden sınav ücretlerinin karşılanmasına kadar Başkentli öğrencilere birçok destekte bulunan Yavaş, sosyal yardım alan ailelere gönderdiği yazılı mesajda da kimseyi ayırt etmeden imkanlar ölçüsünde destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Yavaş, yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle tüm öğrencilere başarı dileklerini de iletti.
 
 

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