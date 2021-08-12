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ABB'den Yardım Seferberliği

Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahale etmek ve yaraları sarmak için çok sayıda araç ve personelini bölgeye gönderdi. 
ABB'den Yardım Seferberliği

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da bu illere toplam 10 bin adet 5 litrelik su yardımında bulunurken, 4 bin 500 koli temel gıda kolisi ile çocuk bezini de tırlarla ulaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “43 personel, 2 K-9 arama kurtarma köpeği ve 18 araçtan oluşan destek ekibimiz bugün Kastamonu’ya ulaştı. Her türlü desteğimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kalbimiz ve dualarımız sizinle” dedi.

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Başkent Ankara, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan yangınlardan sonra şimdi de Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel ve su baskınları için tek yürek oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışların sebep olduğu sel bölgelerine müdahale etmek ve su taşkınlarından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla ekiplerini bölgeye sevk etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “43 personel, 2 K-9 arama kurtarma köpeği ve 18 araçtan oluşan destek ekibimiz bugün Kastamonu’ya ulaştı. Her türlü desteğimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kalbimiz ve dualarımız sizinle” dedi.
 
ANKARA İTFAİYESİ EKİPLERİ SEL BÖLGESİNE ULAŞTI

Sinop, Kastamonu ve Bartın’da meydana gelen sel baskınına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek olmak için Ankara İtfaiyesi hazırlıklarını tamamlayarak sel bölgesine hareket etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; Sinop, Kastamonu ve Bartın için 23 kurtarma personeli, 4 dalgıç, 3 K-9 arama kurtarma personeli ile 2 K-9 köpeği, 1 bakım-onarım, 1 itfaiye şube müdürü, 1 itfaiye amiri görevlendirdi. 
Ankara İtfaiyesi ayrıca 10 adet motopomp (motorlu tulumba) yüklü pikap, 1 adet büyük itfaiye kurtarma ve 1 adet öncü itfaiye müdahale aracı, 1 adet 4x4 arazi tipi üstü bot yüklü araç, 1 adet dalgıç ekibi aracı, 1 adet K-9 ekip aracı, 1 adet hizmet aracı, 2 adet karavandan oluşan 10 ulaştırma personeli ile birlikte toplam 43 personel, 18 araç, 35 motopomp ve 10 jeneratör de sel bölgesine ulaştı.

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10 BİN ADET SU, 4 BİN 500 GIDA KOLİSİ VE BEBEK BEZİ KASTAMONU, SİNOP VE BARTIN’A GÖNDERİLDİ

Sel bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda yaraları sarmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladığı toplam 4 bin 500 gıda kolisi ve çocuk bezi yardımlarını da sel bölgelerine gönderdi.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ilk etapta Sinop ve Bartın’a Seğmen Su’ya ait 5 bin adetten oluşan 5 litrelik toplam 10 bin adet suyu da tırlarla sevk etti.
 

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