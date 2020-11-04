ABD 46'ncı başkanını seçiyor: İşte son durum

ABD'de tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kritik eyaletlerden Florida'da kazandığı duyuruldu. Trump Florida'da zaferini ilan ederken, hanesine 29 delege daha kazandırdı.

Amerikalılar, 46’ncı başkanını seçmek için sandığa gitti. Ülkedeki tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. Tüm eyaletlerde oy verme işlemi sona ererken, ABD medyası, Ohio, Florida ve Texas’ta, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden arasındaki kıyasıya mücadelesine dikkat çekti.

BIÇAK SIRTI EYALETLERDEN FLORİDA'DA TRUMP KAZANDI

Son açıklanan verilere göre ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kritik eyaletlerden Florida'da kazandığı duyuruldu. Trump Florida'da zaferini ilan ederken, hanesine 29 delege daha kazandırdı. Teksas eyaletinde ise mücadele tüm hızıyla sürüyor. ABD medyasına göre Trump, 3 milyon 818 bin 977 oy alırken, Biden 3 milyon 817 bin 658 oy aldı. Son olarak Ohio’da Joe Biden’ın yüzde 51,4 oy oranıyla önde olduğu belirtildi.

BIDEN ÜÇ EYALETİ, TRUMP IDAHO'YU KAZANDI

ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla ABD'nin 46. başkanını bekliyor. ABD Başkanlık seçimlerinde gelmeye devam eden oy sayımlarında, dört batı eyaletin daha oy sayımı bitti. Joe Biden California, Oregon ve Washington eyaletlerini, Donald Trump ise Idaho'yu kazandı.