  • BIST 1.151
  • Altın 518,117
  • Dolar 8,4759
  • Euro 9,8644
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

ABD 46'ncı başkanını seçiyor: İşte son durum

ABD'de tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kritik eyaletlerden Florida'da kazandığı duyuruldu. Trump Florida'da zaferini ilan ederken, hanesine 29 delege daha kazandırdı.
ABD 46'ncı başkanını seçiyor: İşte son durum

Amerikalılar, 46’ncı başkanını seçmek için sandığa gitti. Ülkedeki tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. Tüm eyaletlerde oy verme işlemi sona ererken, ABD medyası, Ohio, Florida ve Texas’ta, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden arasındaki kıyasıya mücadelesine dikkat çekti.

BIÇAK SIRTI EYALETLERDEN FLORİDA'DA TRUMP KAZANDI

Son açıklanan verilere göre ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kritik eyaletlerden Florida'da kazandığı duyuruldu. Trump Florida'da zaferini ilan ederken, hanesine 29 delege  daha kazandırdı. Teksas eyaletinde ise mücadele tüm hızıyla sürüyor. ABD medyasına göre Trump, 3 milyon 818 bin 977 oy alırken, Biden 3 milyon 817 bin 658 oy aldı. Son olarak Ohio’da Joe Biden’ın yüzde 51,4 oy oranıyla önde olduğu belirtildi.

BIDEN ÜÇ EYALETİ, TRUMP IDAHO'YU KAZANDI

ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla ABD'nin 46. başkanını bekliyor. ABD Başkanlık seçimlerinde gelmeye devam eden oy sayımlarında, dört batı eyaletin daha oy sayımı bitti. Joe Biden California, Oregon ve Washington eyaletlerini, Donald Trump ise Idaho'yu kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD 46'ncı başkanını seçiyor: İşte son durum04 Kasım 2020 Çarşamba 09:25
  • 'Olası Marmara depreminde, tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir'04 Kasım 2020 Çarşamba 09:24
  • Uludağ'da, mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor04 Kasım 2020 Çarşamba 09:22
  • İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı04 Kasım 2020 Çarşamba 09:22
  • Eski sevgili, kuaför Rus kadına dehşeti yaşattı04 Kasım 2020 Çarşamba 09:21
  • Diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi04 Kasım 2020 Çarşamba 09:20
  • Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem04 Kasım 2020 Çarşamba 09:19
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 14 uzman yardımcısı alacak04 Kasım 2020 Çarşamba 09:03
  • İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi04 Kasım 2020 Çarşamba 09:02
  • İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının bu gece bitirilmesi planlanıyor04 Kasım 2020 Çarşamba 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti