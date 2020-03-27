  • BIST 91.528
  • Altın 335,439
  • Dolar 6,4138
  • Euro 7,0889
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 10 °C
»

ABD, 82 bin 179 vaka ile dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.
ABD, 82 bin 179 vaka ile dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "worldometre" internet sitesindeki bilgiye göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 6 saatte 12 bin 982 artarak 82 bin 179'a, ölü sayısı ise 131 artarak 1177'ye ulaştı.

Dün, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 238, ölü sayısı ise 802 olarak kayıtlara geçmişti.

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 82 bin 179 vaka ile ilk sıraya yerleşirken, onu 81 bin 285 vaka ile Çin, 80 bin 589 vaka ile İtalya takip ediyor.

New York eyaleti de ABD içinde 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği bölge olarak başı çekiyor.

New York’u 6 bin 876 vaka ile komşusu New Jersey, 3 bin 829 vaka ile California eyaletleri izliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısı27 Mart 2020 Cuma 09:04
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 'evinde kalanlara' hediye27 Mart 2020 Cuma 09:01
  • ABD, 82 bin 179 vaka ile dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu27 Mart 2020 Cuma 08:54
  • Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 500 bini geçti26 Mart 2020 Perşembe 23:19
  • Almanya'nın Koronavirüs ile mücadele sırrı, haftada 500 bin test26 Mart 2020 Perşembe 23:18
  • Sıtma ilacıyla tedavi yapan Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor26 Mart 2020 Perşembe 23:16
  • Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: 1196 yeni vaka 16 can kaybımız var26 Mart 2020 Perşembe 22:48
  • Türkiye'de koronavirüsün yayılımına dair 3 senaryo oluşturuldu26 Mart 2020 Perşembe 18:05
  • BİK Genel Müdürü Duran’dan “Evde Kal, Sağlıkla Kal” Ortak Manşet Çağrısı26 Mart 2020 Perşembe 17:40
  • Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı26 Mart 2020 Perşembe 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti