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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden LGBT'lilere destek! 

ABD Ankara Büyükelçiliği, Amerika’da eşcinsellerin öldürüldüğü saldırının yıl dönümünde sapkınların simgesi olan gökkuşağı şeklindeki bez parçalarını elçilik binasına astı. Başkentliler, duruma tepki gösterdi. 
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden LGBT'lilere destek! 

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Amerika’nın Orlando kentinde sapkın eşcinsellerin gittiği gece kulübüne düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünde elçilik binasına sapkın eşcinsellerin gökkuşağı renklerini taşıyan bez parçaları asıldı. 

TEPKİYLE KARŞILANDI 

ABD bayrağının hemen yanına LGBT'lileri simgeleyen renklerin olduğu bez parçasının asılması ve dev bir bez parçasının da elçilik binasından sallandırılması dikkat çekti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği binasına sapkın Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) hareketinin simgesi olan gökkuşağı şeklindeki bez parçasının Ankara'da asılması ve tepkiyle karşılandı. Başkentliler, Filistin'de ölen çocuklara ses çıkarılmazken sapkınlara bu denli destek verilmesine sert tepki gösterdi.

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA 

 

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